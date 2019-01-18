الحكومة المصرية تكذّب ما يشاع عن هدم مستشفى العباسية
Globallookpress
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كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما يشاع عن هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية، الذي يعد أشهر مستشفى من نوعه في مصر.
وقال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري إنه اتصل بوزارة الصحة المصرية التي نفت ما يشاع عن اعتزام الحكومة هدم مستشفى العباسية ونقله إلى مدينة بدر وتحويل أرضه لمنطقة استثمارية.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لأنباء هدم مستشفى العباسية أو نقله، وأن مقره الحالي كما هو بمنطقة العباسية، مشددة على اعتبار هذا المستشفى أثرا تاريخيا لا يمكن هدمه.
المصدر: RT
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