أطرف الشائعات في مصر خلال العام 2018

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ملخصا عن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق في مصر خلال عام 2018.

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أطرف الشائعات التي تم تداولها خلال هذا العام، قد تمثل أبرزها في تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه وتحميل طلاب المدارس تكلفة أوراق إجابة الامتحانات.

وأضاف المركز أنه من ضمن الشائعات الطريفة استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، وإعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه لمدة أربعة أشهر، وكذلك شائعة تحديد الحكومة حصة يومية لكل مواطن من المياه، وفرض الحكومة ضرائب على المواشي، وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، وتأجير الحكومة مقتنيات الملك توت عنخ أمون.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه بالنسبة للشائعات التي تكررت، ونفيت عدة مرات خلال هذا العام، تمثلت في وقف صرف نقاط الخبز، ورفع سعر رغيف الخبز، وكذلك نقص الزيت والسكر في مقررات البطاقات التموينية، وحذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين.

فيما تمثلت أكثر الشائعات التي تم تداولها في قطاع الصحة، توقيع غرامة 2500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة في حملة "100 مليون صحة"، وكذلك استبعاد من ليس لديهم تأمين صحي من علاج فيروس سي المجاني، وتوقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأخيراً، أكثر الشائعات التي تم تداولها بقطاع التضامن تمثلت في وقف صرف معاش تكافل وكرامة، وإلغاء المعاش الضماني، وكذلك أن الحكومة لن تستمر في دفع أموال المعاشات.

المصدر: RT