الحكومة المصرية تنفي عدم اعتراف السعودية بشهادة الطب المصرية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنباء عدم اعتراف السعودية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية.

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وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق للرد على الشائعات، أن هذه الأنباء غير صحيحة وظهرت بعد إصدار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لائحة تنفيذية جديدة لتصنيف المهن الطبية، تضمنت إلغاء الاعتراف بالشهادات العليا المصرية.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصري، ونفت الأنباء، موكدة عدم إلغاء السعودية الاعتراف بالماجستير الطبي المصري، وأن الشهادات العليا المصرية معترف بها دوليا وعليها إقبال متزايد بالأخص في الدول العربية.

وأكدت الوزارة أن عدد الدارسين السعوديين في العلوم الصحية يمثل حوالي 80% من إجمالي الدارسين السعوديين بالجامعات المصرية، حيث يبلغ عددهم 2243 طالبا جامعيا ودراسات عليا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية