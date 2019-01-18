السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب السودان حكومة وشعبا

أكدت السعودية وقوفها الدائم إلى جانب حكومة وشعب السودان في تصريح يعد الأول من نوعه تصدره الرياض حول المظاهرات التي تشهدها المدن السودانية.

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وأكد السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن دعم بلاده للسودان لتتمكن من المضي قدما في تحقيق الاستقرار والأمن.

وقدم مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم توضيحا لسفراء الدول العربية حول التظاهرات التي انتشرت في السودان منذ ديسمبر الماضي وبحث معهم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الخرطوم وإجراءات حلها.

وقال السفير السعودي في تصريح صحفي إن المسؤول السوداني أكد للسفراء رؤية الحكومة في الخرطوم في طرح الحوار كأساس للعملية السلمية في البلاد وأشار لتأكيد سفراء المجموعة العربية وقوف بلدانهم مع السودان والحفاظ على أمنه واستقراره.

ويشهد السودان تظاهرات منذ ديسمبر الماضي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، حيث تجمهر المتظاهرون اليوم الجمعة أمام مستشفى رويال كير، مرددين هتافات تطالب "بإسقاط النظام والقصاص للقتلى".

وأفاد مراسلنا في السودان، بأن المتظاهرين أغلقوا الشارع الرئيسي المودي إلى المستشفى المذكور، إلى حين تسليمهم جثماني قتيلين سقطا في المواجهات.

ويردد المحتجون هتفات بينها: "دم الشهيد بي كم ولا السؤال ممنوع"، "سلمية سلمية ضد الحرامية" "حرية سلام وعدالة الثورة خيار الشعب"، فيما لم يتعرض الأمن للمحتجين ولم تقع أي صدامات بين الجانبين.

المصدر: RT