الشرطة السودانية تؤكد مقتل متظاهر وإصابة آخرين في الخرطوم

أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية هاشم علي عبدالرحيم، مقتل متظاهر وإصابة آخرين في الاحتجاجات التي خرجت اليوم الخميس في العاصمة الخرطوم.

وقال عبدالرحيم، في بيان صحفي إن "الشرطة تعاملت اليوم مع تجمعات غير مشروعة بالعاصمة الخرطوم وعدد من المدن بالولايات الأخرى وفرقتها بالغاز المسيل للدموع".

وذكر أن الشرطة دونت بلاغات في مواجهة عدد من المتظاهرين تتصل بالإخلال بالسلامة العامة وذكرت أن بعض أفرادها أصيبوا خلال التظاهرات.

وفي وقت سابق، تحدثت "لجنة أطباء السودان المركزية" غير الرسمية عن مقتل شخصين خلال الاحتجاجات التي خرجت في الخرطوم، وإصابة 9 أشخاص على الأقل برصاص قوات الأمن السودانية، وذلك قبل بيان الشرطة السودانية وتأكيدها مقتل شخص واحد فقط.

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وقالت اللجنة الطبية، إن السلطات السودانية تصدت للمحتجين "بعنف مفرط"، ما تسبب بمقتل طبيب وطفل وإصابات تراوحت بين الطفيفة والخطيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد اشتبك محتجون يرشقون الحجارة مع قوات الأمن السودانية في الخرطوم التي ردت بدورها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود إن مئات تظاهروا أيضا في القضارف وعطبرة والأبيض مما دفع قوات الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتجتاح الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية في بعض الأوقات لتفريق المتظاهرين. ويبلغ عدد القتلى الرسمي 24 شخصا لكن منظمة العفو الدولية تقول إن أكثر من 40 شخصا قُتلوا.

المصدر: وكالات