السودان يقر زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام

أقر مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه اليوم زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام، وفق ما ذكرته وكالة "سونا" الرسمية.

وأشارت الوكالة، إلى أن القرار صدر بعد أن انتهت وزارة المالية في البلاد من كافة الإجراءات الفنية.

#السودان#سونا| أصدر مجلس الوزراء قرارا بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام بعد أن فرغت المالية من الإجراءات الفنية. وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن القرار سلم لديوان شئون الخدمة لإصدار المنشور المفصل لزيادات الاجور وفقا للدرجات الوظيفية . https://t.co/iAQRdFrx7zpic.twitter.com/q1wDNiLXfB — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) 17 января 2019 г.

فيما ذكر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، أن القرار سلم لديوان شؤون الخدمة لإصدار منشور مفصل لزيادات الأجور وفقا للدرجات الوظيفية.

المصدر: سونا