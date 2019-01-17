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السودان يقر زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام

أخبار العالم العربي

السودان يقر زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام
AFP ASHRAF SHAZLY
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أقر مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه اليوم زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام، وفق ما ذكرته وكالة "سونا" الرسمية.

وأشارت الوكالة، إلى أن القرار صدر بعد أن انتهت وزارة المالية في البلاد من كافة الإجراءات الفنية.

فيما ذكر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، أن القرار سلم لديوان شؤون الخدمة لإصدار منشور مفصل لزيادات الأجور وفقا للدرجات الوظيفية.

المصدر: سونا

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