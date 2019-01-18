ندى اليمنية تناشد أوتاوا وروّاد التواصل يطالبون بمساواتها برهف السعودية

ناشدت فتاة يمنية ترفض سلطات أوتاوا منذ عامين منحها وشقيقتها اللجوء المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، النظر إلى معاناتها وشقيقتها وحث السلطات الكندية على منحهما اللجوء.

وبعد انتشار قصة الفتاة السعودية الهاربة من أهلها رهف القنون ومنح كندا لها اللجوء بعد أسبوع فقط من فرارها، طالبت اليمنية ندى علي 22 عاما بتعديل وضعها ولقاء أمها التي حرمت منها.

ندى علي.. اللاجئة اليمنية التي ألقت الشرطة الكندية عليها قبل دخولها الأراضي الكندية..

تؤكد في هذا الفيديو بأنها لم تحصل على أوراق اللجوء منذ سنتين..

نرجو من الجميع النشر والمشاركة pic.twitter.com/pwbIBCBikX — جمعان الزهراني ابو خالد (@jmjm107) ١٧ يناير ٢٠١٩

وظهرت ندى في بث مباشر بكت خلاله وعبرت فيه عن اشتياقها لوالدتها بعد 3 سنوات على آخر مرة التقت بها، ما ولد تعاطفا واسعا معها بين رواد مواقع التواصل في العالم العربي.

عندما نقارن بين قضية #رهف_القنون وقضية #ندى_علي وكيف ان كندا استغلت رهف لمصالحها السياسية (نعم لكل شخص الحق في ان يعيش حراً بعيد عن العنف) لكن هذا يثبت ازدواجية الانسانية لدى الاعلام والغرب

الله يكون بعونها ويلطف بحالها 💔💔#Nada_Alihttps://t.co/FobhtOW0A7 — ريــــنـــاد 💕 (@renad24_) ١٨ يناير ٢٠١٩

وانتقد الكثير من الناشطين الحكومة الكندية واتهموها بـ"ازدواجية المعايير في تعاملها مع القضايا الخاصة باللاجئين"، كما دعا البعض إلى المساواة بين رهف وندى ومنحها اللجوء وأختها.

لا نطالب وزيرة الخارجية الكندية باستقبال ندى علي بباقة ورد وحضنها مثل رهف القنون لاننا نعلم ان ذالك مستحيل ...

ولكن على الاقل توجه بمنحها فرصتها لاكمال دراستها ومنحها ميزات اللجوء الذي يدعون #Nada_Ali — Abu Ismail (@alnjriabuismail) ١٨ يناير ٢٠١٩

واعتبر آخرون أن المقارنة بين رهف وندى غير صحيحة، لافتين إلى أن "رهف تقدمت للأمم المتحدة وعندها حجة أنها مضطهدة دينيا وتريد تغيير دينها وهو ما منحها حق اللجوء، أما ندى فقد دخلت إلى كندا بطريقه غير شرعيه وهو أمر مخالف للقوانين الدولية".

ولم تأت ندى على ذكر القنون، لكنها شرحت تفاصيل معاناتها وشقيقتها طوال عامين من عدم الحصول على اللجوء مطالبة كل من يشاهد بثها بدعمها.

المصدر: "تويتر"