كاتب مصري يتحدث عن "صندوق مبارك الأسود"

كشف المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، عن أمين سر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وصندوقه الأسود في العلاقات الخارجية لمصر.

وقال الفقي في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إن "الراحل عمر سليمان نائب مبارك، كان الصندوق الأسود الذي يملك المعلومات حول العلاقات مع دول الجوار، وكانت لديه حنكة وبساطة في التعامل".

إقرأ المزيد

وتابع: "جرى العرف أن العلاقات مع دول الجوار كانت بحوزة بعض الشخصيات، ودائما كنا نجد "سليمان" يسافر إلى هذه الدول برفقة وزير الخارجية المصري آنذاك".

كما أشار الكاتب المصري إلى أنه "كان هناك نوع من التنافس الصامت بين المشير طنطاوي وعمر سليمان، ولكن الرئيس الأسبق مبارك كانت لديه قدرة كبيرة على التعامل مع الخلافات بينهما".

المصدر: يوتوب