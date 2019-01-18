واشنطن ترجح وقوف "داعش" وراء هجوم منبج

ذكرت مصادر في الحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة ترجح أن يكون تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤول الأول عن هجوم منبج الذي أودى بحياة نحو 19 مدنيا، و4 عسكريين أمريكيين.

وقالت المصادر الأمريكية، إن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ووكالات أمريكية أخرى تحقق لكشف الجهة التي نفذت هجوم منبج في سوريا".

وأضافت، أن "المسؤولين الأمريكيين الذين يدرسون الهجوم لا يستبعدون أن يكون إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير في منبج صادقا، ويعتبرونه واردا إن لم يكن مرجحا".

يذكر أن تفجيرا انتحاريا وقع الأربعاء أمام مطعم "قصر الأمراء" قرب سوق شعبية في منبج شمالي سوريا.

وأودى التفجير بحياة 4 جنود أمريكيين و19 مدنيا وتسبب في جرح آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: وكالات