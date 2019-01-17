"قسد" تدين تفجير منبج الإرهابي شمالي سوريا

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بيانا أدانت فيه التفجير الذي تبناه "داعش" واستهدف مدينة منبج شمالي سوريا الأربعاء، وراح ضحيته مدنيون وأربعة أمريكيين.

إقرأ المزيد

وجاء في البيان: "مرة أخرى يكشّر التنظيم الإرهابي "داعش" عن أنيابه في عملية إرهابية جبانة استهدفت مدينة منبج الآمنة المستقرة منذ تحريرها على أيدي قوات سوريا الديمقراطية في 12 آب أغسطس 2016. ومنذ التحرير فإن هذه المدينة تدار عبر مكوناتها في نموذج مدني ديمقراطي أكدت تجربته الفعلية نجاحه واستتباب الأمن والاستقرار في المدينة".

وأضافت "قسد" في بيانها: إننا في مجلس سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي ندين فيه بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته مدنيون من منبج وعسكريون من قوات سوريا الديمقراطية والشركاء في التحالف الدولي، نؤكد بأن عزمنا على اجتثاث كل وجود لـ"داعش" وأي تنظيم إرهابي والجماعات المرتبطة به، من أولوياتنا الوطنية السورية ومن صلب مشروعنا الديمقراطي، وأننا عازمون على المضي في ذلك حتى التجفيف النهائي لكل مصادر الدعم المادي والمالي والفكري الذي تتلقاه المجاميع الإرهابية.

وختمت بالقول: نعزي أنفسنا وشعب سوريا وكل عوائل الضحايا والشهداء المدنيين والعسكريين، ونعزي الشعب الأمريكي وذوي الشهداء من المقاتلين ونعاهدهم السير في طريقهم وإكمال مهامهم في إنهاء "داعش" وتفرعات تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، كما نسأل الشفاء العاجل للجرحى.

يذكر أن تفجيرا انتحاريا وقع أمس أمام مطعم "قصر الأمراء" قرب سوق شعبية في منبج شمالي محافظة حلب السورية، وأسفر عن مقتل 4 أمريكيين وعدد من المقاتلين المحليين والمدنيين وجرح آخرين.

المصدر: RT