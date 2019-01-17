قسد: سنصعد العمليات ضد "داعش" للقضاء على الخلايا النائمة

أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها ستصعد عملياتها ضد تنظيم "داعش" بآخر معاقله في هجين شرقي سوريا، لاجتثاث الخلايا النائمة للتنظيم بشكل كامل.

وجاء في بيان للقيادة العامة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، نشر على موقعها اليوم الخميس: "في الوقت الذي يتلقى فيه تنظيم "داعش" الإرهابي الضربات الموجعة في آخر معاقله في هجين ومحيطها يحاول التنظيم ومن خلال خلاياه النائمة والمنتشرة هنا وهناك وبمساعدة بعض الجهات التي لا ترغب في أن يعم الاستقرار في سوريا من استغلال الفرص لإحداث الفوضى وزرع الرعب في المنطقة".

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وأضاف البيان: "نؤكد بأننا وبمساعدة التحالف الدولي سنصعد من عملياتنا العسكرية للقضاء على فلول تنظيم "داعش" وملاحقة خلاياه النائمة واجتثاثها بشكل كامل وإحلال الاستقرار والسلام في منطقتنا".

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم على قوات التحالف الدولي وحلفائه من "قوات سوريا الديمقراطية" في منبج، والذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه. وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومدنيين اثنين متعاقدين مع البنتاغون، بالإضافة إلى عدد من مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" والمدنيين.

المصدر: RT