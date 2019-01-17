غموض يلف وفاة قائد القوات الجوية لدى الحوثيين في اليمن

تضاربت الأنباء حول سبب وفاة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء الركن طيار إبراهيم علي الشامي، التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ففي حين أشارت وكالة "سبأ.نت" التابع للجماعة، أنه توفي بنوبة قلبية، أكدت مصادر إعلامية سعودية، أن الشامي "قتل بعملية استخبارية للتحالف العربي".

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وأشارت المصادر، إلى أن الشامي، الذي أقيل من منصبه قبل أشهر قليلة بقرار غير معلن، كان يخضع للإقامة الجبرية بأوامر مباشرة من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، دون معرفة الأسباب.

مقتل مسؤول إطلاق الصواريخ في مليشيا #الحوثي.. وتباين حول طريقة التخلص منه.https://t.co/5z4ac1FDhKpic.twitter.com/NSgh2WC02r — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١٧ يناير ٢٠١٩

وأضافت المصادر، أن "الشامي هو المسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لدى جماعة أنصار الله الحوثيين".

المصدر: سبأ + سبق