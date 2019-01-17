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الأرصاد الجوية في السعودية تصدر تحذيرا!

أخبار العالم العربي

الأرصاد الجوية في السعودية تصدر تحذيرا!
Reuters Faisal Al Nasser
أرشيف - عاصفة ترابية في الرياض
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من حالة انعدام في الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، التي ستضرب منطقة الرياض اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن المنطقة التي ستتأثر بالعاصفة الترابية، تشمل الرياض، والمجمعة، والزلفي، وشقراء، والخرج، والقويعية والأجزاء المجاورة، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة الساعة الـ 11:00 وتستمر حتى 15:00 بعد ظهر اليوم.

المصدر: واس

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