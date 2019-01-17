الأرصاد الجوية في السعودية تصدر تحذيرا!

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من حالة انعدام في الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، التي ستضرب منطقة الرياض اليوم الخميس.

وقالت الهيئة إن المنطقة التي ستتأثر بالعاصفة الترابية، تشمل الرياض، والمجمعة، والزلفي، وشقراء، والخرج، والقويعية والأجزاء المجاورة، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة الساعة الـ 11:00 وتستمر حتى 15:00 بعد ظهر اليوم.

#الأرصاد تصدر تحذيرًا عن حالة انعدام في الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة #الرياض، تشمل (الرياض، المجمعة، الزلفي، شقراء، الخرج، القويعية والأجزاء المجاورة)، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة الساعة الـ ١١ وتستمر حتى ٣ مساءً.#واسpic.twitter.com/dYexNf7Ba8 — واس (@spagov) ١٧ يناير ٢٠١٩

المصدر: واس