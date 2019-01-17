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بغداد تشيد بمدى تطور التعاون الاستخباراتي مع روسيا

أخبار العالم العربي

بغداد تشيد بمدى تطور التعاون الاستخباراتي مع روسيا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي، إن مركز تبادل المعلومات الاستخبارية حول الإرهابيين في تطور مستمر ويساعد في حماية العراق ودول أخرى من التهديد الإرهابي.

وأضاف: يعمل المركز الرباعي في وزارة الدفاع العراقية ويرأسه ضابط عراقي رفيع المستوى. والمركز مهم جدا بالنسبة لنا ويضم سوريا وروسيا وإيران إلى جانب العراق، ويتطور المركز يوما بعد يوم من خلال تدفق المعلومات التي تتعلق بالإرهاب والهجمات الإرهابية.

وأشار إلى أن المعلومات التي يتلقاها المركز تساعد على منع الهجمات الإرهابية وتحافظ على أمن الحدود العراقية وأمن الدول الأخرى. 

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وذكر أن العراق يطور تعاونه العسكري التقني مع روسيا وهو يتبع خلال ذلك سياسة تنويع مصادر الأسلحة، وتابع: تلتزم وزارتنا بسياسة تنويع مصادر الأسلحة لذا تتلقى الوزارة أسلحة من الجانب الروسي، بما فيها منظومات الدفاع الجوي والمدرعات والدبابات مثل دبابة "تي -90".

المصدر: نوفوستي

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