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البيت الأبيض يعلق على التسريبات الإسرائيلية بشأن "صفقة القرن"

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البيت الأبيض يعلق على التسريبات الإسرائيلية بشأن
AFP JAAFAR ASHTIYEH
جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعملية السلام بالشرق الأوسط
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وصف مسؤول أمريكي رفيع ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأربعاء عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، بأنه "غير دقيق"، ودعا لأخذ المعلومات بهذا الشأن من 4 مصادر فقط.

وكتب المبعوث الرئاسي الأمريكي لعملية السلام بالشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عبر تويتر معلقا على تقرير للصحفي باراك رافيد، بثته القناة الـ13 الإسرائيلية:

مع احترامي لباراك رافيد، تقريره غير دقيق.. المزايدات على مضمون خطة السلام غير مفيدة. حتى الآن لا تعرف إلا قلة قليلة على كوكبنا بما تحويه هذه الخطة..

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وحذر غرينبلات من أنه خلال الفترة المقبلة ، "ستحاول مصادر غير معروفة بيع الروايات إلى وسائل الإعلام وغيرها استنادا إلى دوافع أبعد ما تكون عن النزاهة"، وأضاف: "نشر قصص كاذبة أو مشوهة أو متحيزة لوسائل الإعلام أمر غير مسؤول ويضر بالعملية. الإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون أفضل من ذلك".

ودعا غرينبلات الجميع إلى الإصغاء فقط لـ"تصريحات رسمية تصدر مباشرة" من الرئيس أو السفارة الأمريكية في إسرائيل أو جاريد كوشنر، مستشار الرئيس، أو غرينبلات نفسه، فيما يتعلق بخطة السلام.

وكان تقرير القناة الإسرائيلية قد أفاد أمس نقلا عن مصادر لم يسمها، بأن "صفقة القرن" ستمنح الفلسطينيين دولة على الجزء الأكبر من الضفة الغربية المحتلة (قرابة 90%)، وستعتبر القدس الشرقية دون الأماكن المقدسة، عاصمة للدولة المستقبلية.

المصدر: RT

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