سيناتور أمريكي: ترامب ملتزم بخطة الانسحاب من سوريا

بعد تعرض جنود أمريكيين لتفجير انتحاري في منبج شمالي سوريا أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بخطته لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وحسب موقع The Hill الأمريكي، فإن السيناتور الجمهوري راند بول، قال عقب لقاء جمعه بترامب على انفراد، ولقاء آخر عقده الرئيس مع فريق من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ مساء أمس:

تحدثنا بشكل موسع عن سوريا، وتحدث الرئيس عن كيفية استمرارنا في التأكد من ألا يمثل "داعش" مشكلة. ولكن في الوقت نفسه، لن نبقى في المسرح السوري إلى الأبد وأعتقد أنه كان حازما في ذلك.

إقرأ المزيد

ورفض بول الكشف عن أي تفاصيل أخرى تطرق لها ترامب حول الجدول الزمني للانسحاب من سوريا.

وحول الوضع في أفغانستان قال بول، إن الوضع في هذا البلد خضع للبحث أيضا خلال اللقاء، "نحن لن نبقى في أفغانستان إلى الأبد. يجب على الأفغان رعاية شؤون بلادهم بأنفسهم... لا يعني ذلك أننا لن نفعل شيئا. أعتقد أن الرئيس لا يزال عازما على مساعدتهم وأعتقد أننا سنبقى هناك على الأرجح لفترة أطول مما كنت أريده".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس مستعد للاعتراف بأن أطول حرب أمريكية يجب أن تشرف على نهايتها وأننا بحاجة إلى تعلم كيفية إعلان النصر".

وأعلن ترامب في ديسمبر الماضي نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا بالكامل وتقليص الوجود الأمريكي في أفغانستان بشكل ملموس.

المصدر: The Hill