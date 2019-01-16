مصر.. وزير إسرائيلي يزور مسجد محمد علي في القاهرة (صور)

نشرت السفارة الإسرائيلية لدى مصر، الأربعاء، عن زيارة نادرة لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إلى أحد أكبر المساجد الأثرية بالقاهرة وموقع القلعة التاريخي.

ونشرت السفارة، في حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورتين لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أثناء تجواله في منطقة القلعة السياحية ومسجد "محمد علي" الشهير وسط العاصمة القاهرة.

وقالت السفارة: إن "وزير الطاقة خلال حضور منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة سنحت له الفرصة بزيارة بعض المعالم السياحية في مصر".

وأظهرت الصورتان تفقد المسؤول الإسرائيلي للمسجد من الداخل، رفقة أحد المسؤولين في وزارة الآثار المصرية، والذي بدا وأنه يتولى عملية سرد تاريخ المنطقة للوزير.

المصدر: موقع السفارة الإسرائيلية في القاهرة