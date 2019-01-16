الشرطة السودانية تفرق المحتجين في كسلا وتعتقل نجل شخصية بارزة

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، نجل قيادي إسلامي بارز عقب مشاركته بمظاهرة احتجاجية في مدينة كسلا شرق البلاد، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكرت المصادر أن السلطات اعتقلت، مساء اليوم الأربعاء، محمد النذير الكاروري بعد مشاركته في تظاهرات بسوق كسلا، عاصمة الولاية السودانية التي تحمل اسمها.

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ومحمد النذير الكاروري نجل الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري، عضو هيئة علماء السودان، المعروف بمواقفه السلبية إزاء الاحتجاجات في البلاد. وفي ديسمبر الماضي، وصف الكاروري من سماهم "دعاة وحرق ممتلكات الشعب" بأنهم "عملاء للدوائر الأجنبية والموساد".

وخرج مئات المحتجين، اليوم الأربعاء، إلى شوارع المدينة كسلا، مرددين "حرية، عدالة وسلام"، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرق التظاهرة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وهذه التظاهرة هي الأولى في عاصمة ولاية كسلا منذ بدء حركة الاحتجاج في البلاد قبل أربعة أسابيع.

وفي ديسمبر العام 2017، فرض الرئيس السوداني، عمر البشير حالة الطوارئ على ولاية كسلا في إطار حملة لجمع السلاح غير المرخص، عمت جميع ولايات البلاد، وتم تمديدها لاحقا عدة مرات.

المصدر: وكالات