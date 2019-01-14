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شبكة صحفيين: الأمن السوداني يعتقل 28 صحفيا اعتزموا الاحتجاج على الرقابة

أخبار العالم العربي

شبكة صحفيين: الأمن السوداني يعتقل 28 صحفيا اعتزموا الاحتجاج على الرقابة
Reuters KHALED ABDULLAH
احتجاجات في السودان (صورة من الأرشيف)
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ذكرت "شبكة الصحفيين السودانيين" المستقلة أن جهاز الأمن والمخابرات السوداني اعتقل 28 صحفيا لاعتزامهم المشاركة في وقفة صامتة احتجاجا على الرقابة على الإعلام.

وأوضحت الشبكة في بيان لها أن الصحفيين والصحفيات الذين تم اعتقالهم كانوا يعتزمون المشاركة في وقفة أمام مقر إدارة الإعلام بجهاز الأمن وتقديم مذكرة احتجاج على "الرقابة الأمنية ومنع الطباعة والمصادرات المتكررة لجريدة "الجريدة".

وأضافت الشبكة أن جهاز الأمن "منع صدور جريدة "البعث" اليوم الاثنين، مطالبا بإزالة أخبار التظاهرات والأعمدة"، وصادر صحيفة "اليوم التالي" في 12 يناير الحالي على خلفية تغطيتها للاحتجاجات في أم درمان.

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كما تحدثت الشبكة عن توقيف الأجهزة الأمنية لصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات وتعرض بعضهم للضرب.

يذكر أن "شبكة الصحفيين السودانيين" هي منظمة غير رسمية للصحفيين في السودان في مقابل اتحاد الصحفيين الرسمي.

وتستمر الاحتجاجات ضد الحكومة في السودان منذ ديسمبر الماضي. وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة مئات آخرين.

المصدر: RT

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