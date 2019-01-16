منافسة إيطالية - فرنسية لتزويد الجيش المصري بسلاح جديد

أعلنت جريدة "لاتريبيون "الفرنسية عن وجود منافسة شرسة بين شركتي "فينكانتيري " الإيطالية لبناء السفن، ونافال جروب الفرنسية، لمد الجيش المصري بسلاح بحري جديد.

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وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أنه رغم وجود احتمالية توقيع شراكة بين الشركتين، إلا أن الشركة الإيطالية لا تريد إعطاء فرصة لنظيرتها الفرنسية في أية عقود بحرية تامة أو في انتظار التوقيع، بداية بالبرازيل ومرورا بمصر والإمارات ورومانيا، وبيرو والسعودية.

وفيما يتعلق بمصر، لم تتردد فينكانتيري بتقديم عرض منافس بقوة لنافال جروب، تضمن بيع فرقاطة متعددة المهام من فئة بيرغاميني النسخة الإيطالية من فرقاطات فريم من نفس الفئة المباعة لقطر عام 2017.

ومن جانبها، تأمل نافال جروب في بيع إما كورفيتين طراز "جوويند " للقاهرة من نفس الفئة التي تعاقدت عليها البحرية المصرية بعدد 4 قطع مع نقل تكنولوجيا البناء والتصنيع في يونيو 2014، أو فرقاطة فريم إضافية لتلك التي تعاقدت عليها مصر في فبراير 2015، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة في الفترة 27 - 29 يناير الجاري .

فيما يتعلق بالكورفيت المعروض من فينكانتيري الإيطالية والمباع لقطر، فتبلغ إزاحته 3000 وطوله 107 أمتار، ويمتلك رادارات مصفوفة للمسح الإلكتروني النشط، ويتسلح بـ16 خلية إطلاق عمودي لصواريخ الدفاع الجوي Aster 15 / Aster 30، و8 قواذف لصواريخ Exocet Block III المضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية، وقاذف صواريخ RIM-116 للدفاع الجوي قصير المدى ضد الصواريخ والتهديدات الجوية المقتربة.

المصدر:latribune