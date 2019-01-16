"حماس" تحاصر إيطاليين في مقر المبعوث الأممي بغزة.. والداخلية توضح

أصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا يكشف ملابسات واقعة محاصرة أجهزتها الأمنية مقر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إثر دخول ثلاثة إيطاليين له.

وبعد ساعات من تقارير إعلامية متضاربة، أعلنت الداخلية اليوم الأربعاء أن أجهزة الأمن التابعة لها أجرت خلال الساعات الماضية "تحقيقات حول الاشتباه بخصوص سيارة تقل ثلاثة إيطاليين تصادف تواجدها في منطقة وقع فيها إطلاق نار وسط قطاع غزة صباح الاثنين".

وأوضحت الداخلية أنه بعد المتابعة توجهت السيارة إلى المقر الأممي، مضيفا: "من خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين الثلاثة وسلامة إجراءات دخولهم لقطاع غزة، وتبين أن السيارة لا علاقة لها بحادث إطلاق النار".

وشكرت الداخلية المبعوث الأممي الخاص، وكذلك المستشارة الأمنية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ومدير المقر الأممي والقنصلية الإيطالية وكذلك السفير القطري لدى غزة محمد العمادي، على "كافة الجهود التي ساعدت في إنجاز التحقيق".

وشددت الداخلية على أن "ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول الحادث حمل الكثير من التهويل، وتضمن معلومات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: RT