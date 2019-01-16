مصر تمنع دخول 7 عراقيين يحملون جوازات سفر تركية مزورة

أعلنت السلطات العراقية، أن مصر أعادت 7 عراقيين إلى بغداد، قالت إنهم يحملون جوازات سفر تركية مزورة.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان لها، إن "السلطات المصرية أعادت 7 مسافرين عراقيين إلى منفذ مطار بغداد الدولي لحيازاتهم جوازات سفر تركية مزورة، وأنهم كانوا يريدون السفر بها خارج مصر".

وأضاف البيان، أن "السلطات رحلتهم إلى العراق على متن رحلة الخطوط الجوية المصرية القادمة من القاهرة"، مشيرا الى أنه "جرت إحالتهم إلى مركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: هيئة المنافذ الحدودية في العراق