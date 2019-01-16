أول تعليق من التحالف الدولي على تفجير منبج

في أول تعليق على الموضوع، أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن أنه يجمع معلومات حول التفجير الذي هز اليوم الأربعاء مدينة منبج شمال سوريا وأودى بأرواح عسكريين أمريكيين.

وذكر المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" (عملية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق) على حسابه في "تويتر": قوة المهام المشتركة على دراية بتقارير مفتوحة المصدر حول الانفجار في سوريا. قوات التحالف نفذت دورية روتينية في سوريا اليوم. لا نزال نجمع معلومات وسننشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق".

CJTF-OIR is aware of open source reports regarding an explosion in Syria. Coalition forces conducted a routine patrol in Syria today. We are still gathering information and will share additional details at a later time. — OIR Spokesperson (@OIRSpox) 16 января 2019 г.

وأكد مصدر مطلع لـRT وجود أربعة عسكريين أمريكيين بين عشرة قتلى جراء التفجير الذي نفذه انتحاري.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير.

المصدر: RT