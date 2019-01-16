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"رويترز": مسؤول أمريكي يؤكد مقتل 4 جنود أمريكيين بالتفجير الانتحاري في منبج

أول تعليق من التحالف الدولي على تفجير منبج

أخبار العالم العربي

أول تعليق من التحالف الدولي على تفجير منبج
Reuters Alaa Al-Marjani
عناصر للجيش الأمريكي
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في أول تعليق على الموضوع، أكد التحالف الدولي بقيادة واشنطن أنه يجمع معلومات حول التفجير الذي هز اليوم الأربعاء مدينة منبج شمال سوريا وأودى بأرواح عسكريين أمريكيين.

وذكر المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" (عملية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق) على حسابه في "تويتر": قوة المهام المشتركة على دراية بتقارير مفتوحة المصدر حول الانفجار في سوريا. قوات التحالف نفذت دورية روتينية في سوريا اليوم. لا نزال نجمع معلومات وسننشر تفاصيل إضافية في وقت لاحق".

وأكد مصدر مطلع لـRT وجود أربعة عسكريين أمريكيين بين عشرة قتلى جراء التفجير الذي نفذه انتحاري.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير.

المصدر: RT

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