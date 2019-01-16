وفد الحوثيين يصل عمان للمشاركة في المفاوضات مع الحكومة اليمنية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى في صنعاء عبدالقادر المرتضى، في تصريح خاص لـ"RT" إن الوفد الحوثي وصل إلى عمان، ومن المرجح أن تبدأ المفاوضات غدا.

ويستضيف الأردن اجتماعا لممثلين عن الحكومة اليمنية وممثلين عن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، برعاية أممية.

وأعلن رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى"، عبدالقادر المرتضى، في وقت سابق أن فريقا من اللجنة يترأسه شخصيا سيعقد لقاءات مباشرة مع ممثلين عن الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وذلك في محاولة لحلحلة الإشكالات والعوائق التي تحول دون تنفيذ بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

هذا ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني، يقترح نشر نحو 75 مراقبا دوليا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.

وفي ديسمبر الماضي، جرت في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم، مباحثات يمنية اتفق خلالها طرفا النزاع على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية التي تدور حولها معارك شرسة بين الجانبين منذ 6 أشهر.

المصدر: RT + رويترز