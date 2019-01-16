أبو الغيط: انزواء القضية الفلسطينية بات حقيقة يجب أن نعيها ونقاومها

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الإنسان العربي القومي يتصور أنه لا يزال يعيش في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وأضاف أبو الغيط أن "أولوية النضال ضد إسرائيل والحفاظ على القضية الفلسطينية انزوى بعض الشيء".

وكشف في حوار بثته فضائية "dmc" المصرية في برنامج "مساء dmc"، أن هذه "باتت حقائق يجب أن نعيها ونقاومها ونرفضها"، موضحا أن هذا "ظرف ضاغط يجب أن نسعى لمقاومته، رغم أنه حقيقة واقعة".

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة هي الأصعب على المنطقة العربية، موضحا أنه قبل سنة 2010 لم تكن هناك دولة عربية وصلت إلى الفشل مثلما بات عليه الوضع الآن في اليمن وليبيا وسوريا، كذلك "لم يكن الحلف الأطلسي (الناتو) يستخدم بهذا القدر من الرعونة القوة ضد الأطراف العربية".

وقال أحمد أبو الغيط إنه "لا يجب أن ننسى كذلك أخطاء الحكام والنظم الحاكمة، التي أوصلت المأساة إلى ما وصلت إليه".

المصدر: فضائية "dmc"