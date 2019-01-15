غوتيريش: نتطلع للعمل مع مجموعة الـ"77 + الصين" تحت رئاسة فلسطين التاريخية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تطلعه إلى العمل مع مجموعة "الـ 77 + الصين"، عقب تولي دولة فلسطين رئاسة المجموعة لعام 2019.

وقال غوتيريش في الكلمة التي ألقاها خلال مراسم تولي فلسطين رئاسة المجموعة، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، "تتمتع فلسطين ومواطنوها بخبرة مباشرة في بعض القضايا العالمية الأكثر تحديا ودراماتيكية".

وأضاف: "وأنتم (يقصد الرئيس الفلسطيني) في وضع جيد لتولي رئاسة هذه المجموعة، خاصة أن عام 2019 سيكون عاما حرجا لجهودنا المشتركة لإنهاء الفقر، والحد من عدم المساواة، والانتقال إلى اقتصادات أكثر شمولية واستدامة".

وأشار إلى أن "بلدان المجموعة قامت بدور إيجابي في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة".

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وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، وبأغلبية ساحقة، على قرار يمنح فلسطين صلاحيات قانونية تمكنها من رئاسة مجموعة الـ "77 والصين" في عام 2019.

وأيد القرار الذي أعدته مصر 146 دولة، مقابل رفض 3 دول فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وسمح القرار لدولة فلسطين بـ"المشاركة في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية التي ستشارك فيها المجموعة عام 2019"، كما منحها حق الإدلاء بتصريحات باسم المجموعة، والمشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات وحق عرض مذكرات إجرائية.

المصدر: الأناضول