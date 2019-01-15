سفير كندا السابق لدى الرياض: رهف ستعمق الفجوة بين البلدين

صرح سفير كندا السابق إلى السعودية خلال (2009-2011) ديفيد تشاترسون أن تدخل الحكومة الكندية على خط قضية الفتاة السعودية رهف جاء بدافع سياسي.

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وأوضح السفير الكندي السابق أن تدخل بلاده لم يكن بقصد إنساني.

ورأى تشاترسون في مقابلة تلفزيونية مع قناة CBC، أمس الاثنين، أن هذه الخطوة لم تكن أفضل شيء تفعله الحكومة الكندية، حيث يوجد 25 مليون لاجئ حول العالم ظروفهم أصعب من هذا الفتاة.

وأوضح الدبلوماسي الكندي أن اختيار رئيس الوزراء الكندي تقديم الملاذ للفتاة السعودية، محاولة منه لإقحام نفسه في القصة.

وأضاف "لا ينبغي على الحكومة الكندية إعطاء الدروس، بل عليها الدخول في حوار مع الرياض عبر القنوات الرسمية، ليس عبر التغريدات أو القفز على القضايا المنتشرة في وسائل الإعلام"

وكانت الحكومة الكندية قد منحت الشابة السعودية رهف صفة لاجئة، حيث وصلت إلى مدينة تورونتو الكندية.

المصدر: عكاظ