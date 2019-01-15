بالصور.. تدمير مستودع بالكامل في مطار دمشق جراء الهجوم الإسرائيلي

نشرت شركة إسرائيلية صورا توثق حجم الدمار الذي لحق بمطار دمشق الدولي جراء غارات تل أبيب الجوية ليلة الجمعة .

ونشرت شركة ImageSat International صورة التقطها في 23 ديسمبر الماضي قمر اصطناعي منتج من قبلها، وفيها يظهر مستودع في مطار دمشق الدولي تعرض لاحقا للغارات، وصورة أخرى للمكان ذاته أمس الاثنين، بعد القصف.

وتؤكد تلك الصورة أن المستودع الذي قيل إنه كان يحتوي على أسلحة إيرانية دُمّر بالكامل جراء الهجوم.

ImageSat International (ISI)

ImageSat International (ISI)

ImageSat International (ISI)

وأشارت الشركة إلى أن حجم المستودع ووجود شاحنات كبيرة أمامه في الصورة الأولى يدفع للاستنتاج أنه كان يستخدم لتخزين صواريخ "فجر-5" إيرانية الصنع.

واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب هي من شنت الغارات ليلة الجمعة، مهددا بتوسيع رقعة الضربات الإسرائيلية على سوريا إذا اقتضى الأمر ذلك.

المصدر: هآرتس