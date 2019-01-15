مصر تبدي استعدادها لبناء أطول برج في إفريقيا

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بناء أطول برج في إفريقيا خلال مارس المقبل، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال تفقده عدة مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

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ويعتبر هذا البرج الأطول في مصر وفي قارة إفريقيا كلها، ويبلغ ارتفاعه 390 مترا، سيتم تشييده خلال مارس المقبل، في حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتتولى عملية تشييد البرج شركة CSCEC الصينية والتي تعد أكبر شركة مقاولات في العالم، وستكون قاعدته فريدة من نوعها بحيث سيتم وضعها على مدار 80 ساعة أي حوالي 3 أيام متواصلة، كما يعتبر هذا المشروع أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.

يمول مشروع أطول برج في إفريقيا قرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، والسداد بعد ذلك على 10 سنوات.

يعد هذا البرج من بين خطة تنفيذ 20 برجا في حي الأعمال باستخدامات متنوعة منها السكني، والتجاري، والخدماتي، والإداري.

وسيتفوق البرج المصري على برج Ponte City Apartments في جنوب إفريقيا ويعد الأطول حتى الوقت الحالي، بـ173 مترا ويتكون من 55 طابقا.

المصدر: الشروق