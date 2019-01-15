الأمم المتحدة تسلم الأغذية لأكثر من 9.5 مليون شخص في اليمن

قال برنامج الأغذية العالمي إنه سلم أغذية وقسائم غذائية لأكثر من 9.5 مليون شخص في اليمن في ديسمبر الماضي، وهو عدد يقل قليلا عن المستهدف، وهو 10 ملايين شهريا.

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وأوضح، إيرفيه فيروسيل، المتحدث باسم البرنامج التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في إفادة صحفية بجنيف: "نأمل في الوصول إلى 10 ملايين. سلمنا عددا أقل من هذا بقليل، لأن الوضع الفعلي أبطأ التوزيع في بعض المناطق، ولم يكن الوضع الأمني جيدا كذلك".

وأضاف أن البرنامج تمكن في يناير من توصيل الغذاء إلى منطقتين متضررتين بشدة في مدينة الحديدة، وهما التحيتا والدريهمي، للمرة الأولى منذ يوليو، بفضل خفض التصعيد.

المصدر: رويترز