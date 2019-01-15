الجيش الليبي ينتشر في أكبر مدن الجنوب استعدادا لعملية عسكرية شاملة

أمر القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ببدء عملية عسكرية شاملة بمناطق الجنوب الغربي، ودعا الجيش أهالي المنطقة إلى الابتعاد عن مواقع الإرهابيين والمجرمين بمدينة سبها.

وأوضح بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن الهدف من هذه العملية الشاملة في مناطق الجنوب الغربي لليبيا، هو "حماية وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة إقليمها".

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وأشار البيان إلى أن من أهدافها أيضا فرض القانون ووقف الهجرة غير الشرعية، والتصدي للجريمة، وتأمين شركات النفط والغاز المحلية والأجنبية، وإيصال الخدمات الضرورية، من وقود ومواد طبية وغذائية، إلى أهالي المنطقة، وفتح كافة الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال وتأمينها.

كما شدد البيان على أن العملية العسكرية في الجنوب الغربي لليبيا تهدف إلى حماية سكان المنطقة من إرهابيي "داعش" و"القاعدة" والعصابات الإجرامية التي تمارس ابشع أنواع الجرائم من قتل وخطف وابتزاز وتهريب.

وقال البيان في هذا الشأن أيضا أن هذه العصابات الإجرامية تعمل مع دول أجنبية بهدف إحداث تغيير "سكاني" كبير يهدد الهوية الليبية ومستقبل البلد.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة إلى مناطق جنوب ليبيا، ودخلت طلائع منها مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي.

المصدر: RT