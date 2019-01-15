حفيدة ملك مصر السابق تستعد للزواج (صور)

تستعد أصغر حفيدات الملك فاروق الأول، ملك مصر السابق، وكريمة ولي العهد السابق أحمد فؤاد، الأميرة فوزية (36 عاما) للزواج حيث سيجري عقد قرانها بمنزل والدها بجنيف، السبت المقبل.

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وستتزوج الأميرة فوزية من فرنسي مسلم يدعى سيلفان هونودو (39 عاما)، وهو مهندس إلكترونيات يعمل في موناكو.

أما الأميرة العروس فتعمل في مجال العلاقات العامة والإعلام، وسبق لها العمل في القطاع الخاص بمصر في مجال إدارة الأعمال وقت أن كانت تعيش بالقاهرة، كما عملت كدبلوماسية ضمن وفد مونت كارلو بالنمسا.

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وصرحت مصادر قريبة من الأسرة المالكة السابقة بأن عقد القران سيكون مقصورا على المتبقين من أفراد العائلة المالكة، وعائلة العريس والأصدقاء المقربين جدا، منهم الأميرة ياسمين كريمة الأميرة فريال، وأحفاد الأميرة فائقة، وحفيد الأميرة فوقية، نجلة الملك فؤاد من الأميرة شويكار.

المصدر: الأهرام