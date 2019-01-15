البشير يرد على قرار "العدل والمساواة" إيقاف التفاوض مع الحكومة السودانية

علق الرئيس السوداني، عمر البشير، على قرار "حركة العدل والمساواة"، إيقاف أي تفاوض مع الحكومة السودانية، قائلا إنهم يريدون من وراء هذه الخطوة دعم التظاهرات وإسقاط الحكومة.

وقال الرئيس السوداني في خطاب ألقاه في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إن "رغبة حركة العدل والمساواة في إسقاط الحكومة سيطول انتظارها، وإن عملية السلام ستتجاوزهم".

واعترف الرئيس البشير بوجود مشكلة اقتصادية في السودان، ولكنه أكد أن "الحل ليس بالحرق والنهب".

كما وعد الرئيس السوداني في كلمته بإزالة كل آثار الحرب في دارفور وإعادة النازحين إلى قراهم وتوفير كل متطلبات الحياة من ماء وكهرباء وتعليم.

وجدد البشير تأكيده على أن "تغيير الحكومة لا يتم بالمظاهرات، ولكن بإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع في 2020".

تجدر الإشارة إلى أن "حركة العدل والمساواة" هي إحدى حركات التمرد في دارفور، وهي حركة ثورية انشقت عن "حركة تحرير السودان" في عام 2001، وتقاتل القوات الحكومية في دارفور.

المصدر: RT + وكالات