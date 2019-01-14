مقتل 5 أشخاص بحادث سير في مصر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بحافلة متوقفة في أعلى الطريق الدائري بالوراق في العاصمة المصرية.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وظهور اختناقات مرورية أمام السيارات، وعلى الفور أمر مساعد وزير الداخلية، اللواء عصام شادي، بانتقال قيادات الإدارة العامة للمرور والخدمات المرورية إلى مكان الواقعة ورفع آثار الحادث ونقل الضحايا إلى المستشفى لاتخاذ اللازم لهم.

وتبين بالانتقال والفحص أنه تم تعطل حافلة رحلات والوقوف أقصى يسار الطريق بمنطقة أعلى دائري الوراق، واصطدم بها من الخلف ميكروباص، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: اليوم السابع + المصري اليوم + مصراوي