السعودية تواجه أقوى وأطول موجة برد.. والسلطات تحذر المواطنين

تستعد السعودية لمواجهة موجة برد تعتبر الأقوى والأطول ستضرب المملكة في هذا الموسم ومصحوبة بعاصفة ثلجية، لتصل درجة الحرارة في بعض مناطق البلاد إلى ما دون الصفر المئوي.

وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، مساء اليوم الاثنين، تنبيهات لحوالي 5 مناطق في البلاد وهي المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشرقية والقصيم.

بدوره، أكد "مركز طقس العرب الإقليمي" اندفاع كتلة هوائية أكثر برودة نحو الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة، تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق الشمالية والشمالية الغربية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن هذه الكتلة الباردة التي يتوقع اندفاعها نحو المملكة تعتبر الأشد برودة من نوعها لهذا الموسم، ويشمل تأثيرها القريات التي من المتوقع أن تصل الحرارة فيها مع ساعات فجر الثلاثاء إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، كما تمتد لتطال الجوف وتبوك وعرعر وسكاكا ورفحاء وحائل، ثم تتحرك تدريجيا نحو المناطق الوسطى من المملكة لتؤثر عليها بشكل أضعف.

هام | 🔴⚠️

موجة برد قوية تؤثر على شمال المملكة والحرارة فجر الثلاثاء دون الصفر المئوي

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تابعونا بكل جديد عبر حساب 👈@ArabiaWeatherSApic.twitter.com/B7OVuCMWV6 — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) 14 января 2019 г.

وحذر المركز من احتمالية تشكل الصقيع في هذه المناطق نتيجة التدني الكبير في درجات الحرارة.

من جانبه، أكد الخبير الجوي الباحث في الظواهر المناخية وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية، في حديث لصحيفة "سبق"، أنه بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستقبل المنطقة موجة باردة اعتيادية، تحدث كل عام، وتعتبر الأقوى والأطول زمنا في هذا الموسم، وتؤثر على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وأثرها بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والشرقية والمرتفعات عامة، وتستمر أياما عدة.

وأوضح الجهني أنه من المتوقع بداية وصول الرياح الباردة بشكل تدريجي خلال اليومين القادمين، لتصل برودة الطقس إلى ذروتها في إجازة نهاية الأسبوع الحالي.

المصدر: مركز طقس العرب الإقليمي + هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية + سبق