وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن من القاهرة موعد تصدير الغاز لمصر

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية)، كلمة لوزير الطاقة الإسرائيلي خلال مشاركته في منتدى شرق المتوسط للغاز في القاهرة.

تحت رعاية الرئيس السيسي يشارك وزير الطاقة إلاسرائيلي يوفال شتاينيتس في أول مؤتمر اقليمي لشؤون الغاز في القاهرة. هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة وزير إسرائيلي إلى القاهرة منذ انطلاق الربيع العربي. يقول شتاينيتس من القاهرة: "هذه هي علامة بارزة في تطور العلاقات بين إسرائيل ومصر" pic.twitter.com/14uMz2rr2T — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 14 января 2019 г.

إقرأ المزيد

وكتبت الخارجية الإسرائيلية على الفيديو المنشور: "تحت رعاية الرئيس السيسي يشارك وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس في أول مؤتمر إقليمي لشؤون الغاز في القاهرة، هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة وزير إسرائيلي إلى القاهرة منذ انطلاق الربيع العربي. يقول شتاينيتس من القاهرة: "هذه هي علامة بارزة في تطور العلاقات بين إسرائيل ومصر".

وقال شتاينيتس إنه سعيد بتمثيل الشعب الإسرائيلي في القاهرة كونه أول وزير من تل أبيب يتلقى دعوة إلى مصر منذ ثورة 2011.

ووجه رسالة للعالم وصفها بـ"المهمة"، حيث أكد أن شرق البحر المتوسط في المرحلة القادمة سيكون التطور الأهم القادم في مجال الغاز الطبيعي.

انطلق في مصر "منتدى غاز شرق المتوسط" بمشاركة وزراء طاقة لسبع دول بينها إسرائيل، ومقره العاصمة المصرية القاهرة.

المصدر: تويتر + RT