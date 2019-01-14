السيسي: مصر رغم كل شيء لم تعزل اللاجئين في مخيمات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن مصر لم تزايد بقضية اللاجئين ولم تتلق أي دعم دولي للمساعدة في تحمل الضغوط.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، أنه رغم الأعباء التي تتحملها مصر باعتبارها مقصدا للاجئين، لم يتم عزلهم في مخيمات أو مراكز إيواء.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لسبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين، حيث أكد الرئيس المصري على أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح البشري من خلال مقاربة شاملة تعالج جذورها وأبعادها المتعلقة بشكل أساسي بالتنمية والاستقرار الأمني والسياسي.

المصدر: RT