توقيع الفرعون "رمسيس الثالث" منقوش في السعودية

اكتشف علماء الآثار في السعودية بمنطقة "الزيدانية" التابعة لمحافظة تيماء، نقشا هيروغليفيا يحمل توقيعا للملك "رمسيس الثالث" أحد ملوك مصر.

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن الملك رمسيس الثالث هو أشهر حاكم في الأسرة العشرين والفرعون الثاني والحاكم الأخير في الدولة الحديثة في مصر في الفترة 1183 ق.م. - 1152 ق.م، عرفه الإغريق باسم رامپسينيتوس، اقتدى بوالده رمسيس الثاني في بناء مشاريع إنشائية ضخمة.

وتابعت الصحيفة أنه:" بحسب ما كشفه مؤرخون فقد جرت العادة ألا يتم حفر مثل هذه النقوش إلا بحضور فرعون نفسه، ما يدل على أن رمسيس الثالث قد تواجد في هذه المنطقة."

علماء الآثار السعوديون أجروا بحثا ميدانيا ومكتبيا توصلوا من خلاله إلى وجود طريق تجاري مباشر يربط وادي النيل بتيماء، وكان نشطا في عهد الفرعون رمسيس الثالث في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وتسير فيه القوافل المصرية للتزود من تيماء بالبضائع الثمينة التي اشتهرت بها أرض مدين مثل البخور والنحاس والذهب والفضة".

المصدر: اليوم السابع