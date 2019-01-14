مجلس الدولة الليبي يطالب بقطع العلاقات مع لبنان بعد واقعة "إهانة العلم"

استنكر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إهانة حركة أمل اللبنانية لعلم ليبيا بمقر القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت، مطالبا وزارة الخارجية بتجميد العلاقات الدبلوماسية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر عناصر يقال إنها تنتمي لحركة أمل، وقد قامت بنزع علم ليبيا من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت، فيما لم يتسن التأكد من صحة هذه التسجيلات والصور​​​.

وقال المجلس الأعلى الليبي في بيان: "أن المجلس يستغرب هذه الحادثة التي يدعي فاعلوها اعتراضهم على أفعال النظام السابق التي نرفضها جميعا، ويطالب المجلس، الخارجية الليبية بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا ولبنان، كما يطالب جامعة الدول العربية بموقف واضح من هذه الواقعة، واستبعاد لبنان من أي حدث عربي إلى حين تتحمل السلطات اللبنانية لمسؤولياتها والالتزام بالأعراف الدبلوماسية واتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات".

يشار إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت تستعد لانعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية خلال الفترة من 18 وحتى 20 يناير الجاري.

وكان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان قد أعلن يوم الجمعة، عن رفضه دعوة ليبيا للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها بيروت، وذلك احتجاجاً على رفض السلطات الليبية التعاون في التحقيق بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر في ليبيا في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، خلال عهد العقيد الراحل معمر القذافي.

المصدر: سبوتنيك





