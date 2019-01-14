ليبيا تعلن عدم مشاركتها في القمة العربية الاقتصادية في لبنان بعد فيديو مسيء

أفاد مراسلنا بانسحاب ليبيا من القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في لبنان بسبب إهانة عناصر حركة "أمل" للعلم الليبي.

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وأعلن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة اليوم الاثنين عن إلغاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مشاركة بلاده في قمة بيروت.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني أحمد عمر الأربد إن: "الوزارة قررت رسميا عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة بيروت، وسيكون مقعد دولة ليبيا شاغرا"​​​.

من جهتها، أعلنت رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي، فوزية الفرجاني، عن عدم حضورها قمة بيروت رغم تلقيها دعوة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق إزالة مجموعة من الشبان أعلاما ليبية بالقرب من مكان انعقاد القمة، ورفع مكانها رايات حركة "أمل"، فيما رفع آخرون صورا للإمام موسى الصدر.

وقد أعلن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، ودعا إلى اجتماع طارئ لبحث ما قال بأنه تداعيات تلك الدعوة، مؤكداً على الثوابت الوطنية في متابعة قضية اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقول والإعلامي عباس بدر الدين.

يشار إلى أن بيروت تستعد لانعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية خلال الفترة من 18 وحتى 20 يناير الجاري.

المصدر: RT + وكالات