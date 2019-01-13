بالفيديو.. أنصار "أمل" ينزعون علم ليبيا من موقع انعقاد القمة العربية في بيروت

نزع أنصار حركة "أمل" اللبنانية اليوم الأحد العلم الليبي من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية في بيروت وقاموا بوضع علمهم مكانه.

وذكر ناشطون ومواقع إخبارية لبنانية وليبية أن الفيديو يوثق قيام عدد من أنصار "أمل" بنزع العلم الليبي في منطقة سيسايد أرينا، التي تستضيف القمة العربية الاقتصادية، واستبداله بعلم الحركة، وذلك قبل أيام معدودة من انطلاق أعمال المؤتمر وسط جدل واسع في لبنان حول مشاركة ليبيا فيه.

انتشار الأعلام الليبية في بيروت هي دعوة لأبناء حركة أمل لتحديد ساعة الصفر لإنطلاقة الإنتفاضة #تجهزواpic.twitter.com/hr6V4iQDo8 — Suzan (@Suzan62202374) 13 января 2019 г.

كما نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور قال ناشطون إنها توثق عناصر من "أمل" فى الضاحية الجنوبية لبيروت أقدموا على جر العلم الليبي على الأرض ودوسه بالأقدام.

مواقع التواصل الاجتماعي

ونصب أنصار للحركة علم "أمل" على الأعمدة في بعض المناطق الأخرى من العاصمة اللبنانية.

وأكدت "أمل" مرارا بما في ذلك على لسان زعيمها، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رفضها القاطع لدعوة ليبيا إلى المشاركة في القمة العربية الاقتصادية التنموية التي من المقرر عقدها في بيروت يوم 20 يناير.

ويعترض بري على دعوة ليبيا إلى القمة معتبرا أن السلطات الليبية غير متعاونة بمستوى مناسب في إطار قضية "تغييب" رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى السابق، مؤسس حركة "أمل"، الإمام موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا عام 1978 خلال زيارة رسمية إلى البلاد.

وهدد بري بتنفيذ "6 شباط سياسي وغير سياسي في حال تطلب الأمر"، في إشارة إلى العمليات المسلحة التي قادتها حركة أمل برئاسته في فبراير عام 1984 في بيروت ضد الرئيس السابق أمين الجميل، خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

وفي غضون ذلك، رحب "المؤتمر الشعبي اللبناني"، بموقف بري، قائلا إنه "يعبر عن حق كل لبنان في معرفة الحقيقة بجريمة تغييب الإمام موسى الصدر"، ومقترحا على رئيس الجمهورية، ميشال عون، "الاتصال بالأمين العام لجامعة الدول العربية والطلب منه عدم دعوة ليبيا الى القمة".

المصدر: وسائل إعلام لبنانية وليبية