قسد: تنظيم "داعش" يعيش لحظاته الأخيرة

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي تنظيم "داعش" محاصرون في آخر جيب لهم في سوريا قرب الحدود العراقية و"يعيشون لحظاتهم الأخيرة".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قفد كثفت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، هجماتها على التنظيم في اليومين الماضيين.

ونقلت الوكالة عن رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي قوله: "يعيشون اللحظات الأخيرة، ويدركون أن هذه المعركة هي حملة للقضاء عليهم".

إقرأ المزيد

وعند سؤاله عن تقدم قوات سوريا الديمقراطية قال الكولونيل شون ريان المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدما كبيرا وتواصل تحرير المزيد من الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش، والقتال ما زال مستمرا".

وأضاف "الانتصار الدائم لا يزال هو المهمة (المنشودة)، وهم ما زالوا يشكلون تهديدا فعليا للاستقرار بهذه المنطقة على المدى البعيد، ولذلك فإن الأمر لم ينته بعد".

المصدر: رويترز