بموافقة البرلمان.. السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا ينص على تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لـ3 أشهر إضافية.

وأوضح نص القرار، الذي أطلق عليه رقم 17 لسنة 2019 ونشر في الجريدة الرسمية، أن تمديد حالة الطوارئ سيجري اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق لـ15 يناير 2019.

وينص قرار رئيس الجمهورية على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها مصر، على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء القطر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المواطنين".

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أن أعلن مجلس النواب المصري موافقته على هذا الإجراء بأغلبية الثلثين.

وأوضح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على أنه يجب نيل موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون الموافقة على التمديد بموافقة ثلثي أعضائه.

وفرض الرئيس المصري حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين استهدفا الكنيسة المرقسية في الإسكندرية وكنيسة مار جرجس بطنطا وأوقعا نحو 45 قتيلا، ليتم بعد ذلك تمديد حالة الطوارئ عدة مرات إثر هجمات أخرى تعرضت لها الكنائس وقوات الأمن في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية