30 مسؤولا يرافقون ظريف في زيارته إلى العراق

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد سياسي واقتصادي "رفيع المستوى".

وقال مراسل RT إن "ظريف وصل بعد ظهر اليوم إلى بغداد في زيارة تستغرق اسبوعا كاملا، يزور فيها إقليم كردستان العراق ومحافظة كربلاء، ويعقد خلالها أكثر من ندوة اقتصادية".

وأضاف أن "ظريف سيلتقي اليوم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والاثنين يقابل كلا من رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب".

من جهته قال بيان للسفارة الإيرانية في بغداد إن "ظريف سيزور أربيل يوم الثلاثاء ويلتقي مع المسؤولين في إقليم كردستان العراق، ويختتم زيارته للعراق يوم الخميس المقبل".

المصدر: RT