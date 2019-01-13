الأردن يدرس طلبا أمميا لاحتضان المباحثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، أن طلب الأمم المتحدة استضافة الأردن جولة ثانية للمباحثات اليمنية بين الحكومة والحوثيين، لا يزال قيد الدراسة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصدر في وزارة الخارجية الأردنية لم تحدده، قوله إنه "سيتم التعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقه الأساس، وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا، وسيجري إبلاغ بعثة الأمم المتحدة بالرد بأسرع وقت ممكن".

وأعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عقب لقائه نظيره اليمني، خالد اليماني بالعاصمة عمان، الخميس الماضي، أن بلاده تلقت طلبا من المبعوث الخاص لليمن، لعقد اجتماع في المملكة.

وجاء إعلان الصفدي بعد يوم واحد من إفادة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، بأنه يعتزم عقد اجتماع قريب للجنة المشرفة على تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان، الأسبوع المقبل.

المصدر: الأناضول