الأزهر يفصل طالبة بعد ظهورها في فيديو تعانق صديقها

أعلنت جامعة الأزهر فصل طالبة في كلية اللغة العربية في فرعها بالمنصورة بشكل نهائي إثر ظهورها في شريط مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رفقة صديقها وهما يحضنان بعضهما بعضا.

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وقال رئيس جامعة الأزهر، محمد المحرصاوي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم السبت، إن مجلس التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها.

واعتبر المحرصاوي أن ما فعلته الجامعية يعد "خروجا كاملا عن كافة القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".

وسبق أن تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، أوائل يناير الجاري، مقطع فيديو لطالب يحضن طالبة أمام مطعم داخل حرم جامعة المنصورة.

ويظهر المقطع الطالبة وهي تغمض عينيها ويوجهها زملاؤها نحو الطالب الذي ينتظرها وهو جالس على إحدى ركبتيه وفي يده باقة ورد، وطلب خطبتها، وبعد ذلك حضنها وحملها ثم بدأ يدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب، في حادث أثار جدلا بين المصريين حيث اعتبر كثير منهم مثل هذه التصرفات غير مناسبة.

وكشفت التحقيقات أن الشاب يدعى "محمود ر. أ."، وهو طالب بالفرقة الأولى في كلية الحقوق، وأن الطالبة تدعى "إسراء م. ا."، وتدرس في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

وتأييدا للشابة التي تم فصلها من جامعتها، أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "الحب_مش_جريمة" انتقدوا عبره قرار إدارة الأزهر.

جامعة الازهر اللى خلال خمس سنوات تم قتل و اعتقال مئات الطلبة دون اعتراض او تدخل من ادارة الجامعة ولا بمجرد بيان أدانه لاقتحام الحرم الجامعى ، طلعت قرار بفصل الطالبة اللى احتضنها زميلها بجامعة المنصورة ، لان دة من وجه نظرهم مخالف للعادات و التقاليد الجامعية#الحب_مش_جريمه — amrm7md2 ➰ (@amrm7md2) 12 января 2019 г.

انا متعاطف مع طالبة ازهر المنصورة ولو ممكن حد يوصلنى بيها اكون ممتن انا متطوع للدفاع عنها ومعايا زميلا وزملاء متضامنين ضد قرار فصلها #الحب_مش_جريمة — Mohamed Abdelaziz (@Mohamdaziz) 12 января 2019 г.

لوكانت فجرت نفسها كنتو سميتوها شهيده صانعي الموت كارهين الحب

ماتموتو ياولاد الوسخه😏#الحب_مش_جريمة — Aml Mostafa ‏‎🇪🇬 (@aml_mostafaaa) 12 января 2019 г.

المصدر: المصريون + مصراوي + مواقع التواصل الاجتماعي