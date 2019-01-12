تصفية 5 قياديين في "داعش" غرب العراق

أعلن الجيش العراقي اليوم عن تصفية خمسة قياديين في تنظيم "داعش" بغارة جوية جنوب شرقي مدينة الرطبة في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وأكدت قيادة عمليات الأنبار اليوم السبت أن استطلاعا جويا نفذه قائدها، اللواء الركن محمود خلف عبد العزيز الفلاحي، فوق منطقة وادي جلابات الصحراوية الواقعة على بعد 80 كلم عن الرطبة، رصد سيارة "بيك آب" محملة بأسلحة وأعتدة وأرزاق ووقود، وهي كانت تقل خمسة عناصر للتنظيم.

وبعد رصد السيارة، أمر قائد العمليات للرماة في الطائرة إطلاق النيران صوبها، ما أدى إلى تدمير السيارة، ثم هبطت الطائرة على مقربة منها حيث وقع "اشتباك خاطف وسريع" تمت خلاله تصفية العناصر المتبقية من مسلحي داعش.

وعثر العسكريون العراقيون في السيارة المستهدفة ثلاثة أحزمة ناسفة وكميات من الأسلحة والأعتدة ونواظير ليلية ونهارية مع أجهزة اتصالات مختلفة.

المصدر: السومرية نيوز