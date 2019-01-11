تركيا ترسل دبابات وكاسحات ألغام إلى حدودها مع سوريا

وصل إلى ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، مساء الجمعة، قطار يحمل على متنه تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش التركي المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن القطار انطلق من ولاية قوجة إيلي شمال غرب البلاد، ويحمل دبابات وكاسحات ألغام وعربات عسكرية أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن القطار واصل مساره من غازي عنتاب ثم نحو ولاية ديار بكر بهدف تعزيز الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

على مدار أكثر من شهر تنفذ تركيا، التي تسيطر على أراض واسعة في محافظة حلب جراء حملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، تحضيرات مكثفة لشن عملية واسعة جديدة في سوريا تقول إنها تستهدف من تعتبرهم إرهابيين، في إشارة إلى عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية ومسلحي تنظيم "داعش".

وفي21 ديسمبر أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه قرر تأجيل إطلاق العملية نتيجة مكالمته الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، موضحا أن الحملة ستبدأ في الأشهر المقبلة.

ولكن في الأيام الماضية نشط الجيش التركي في حشد قواته على حدود سوريا على خلفية تقارير عن توصل تنظيم "جبهة النصرة"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، إلى اتفاق مع المعارضة السورية المسلحة ينص على سيطرته على محافظة إدلب شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا.

المصدر: الأناضول + وكالات