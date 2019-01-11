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الشرطة السودانية تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

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الشرطة السودانية تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
احتجاجات في الخرطوم الجمعة 11 يناير 2018
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استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز ضد المتظاهرين في حي الحلفايا جنوبي الخرطوم وكذلك ضد المسيرة التي انطلقت من مسجد السيد عبد الرحمن في أم درمان.

وذكر شهود عيان أيضا عن خروج مظاهرة في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم، ردد المشاركون فيها هتافات مناوئة للحكومة وداعية لـ "إسقاط النظام".

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(صورة أرشيفية)
خروج مظاهرات في عدد من مناطق الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة

وشمال الخرطوم قطع المتظاهرون الطريق الواصل بين العاصمة السودانية ومدينة بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر.

وحسب "رويترز"، لم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا جراء تفريق المظاهرات.

يذكر أن الاحتجاجات في السودان مستمرة منذ الشهر الماضي، وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة مئات الآخرين. ويحتج المتظاهرون على ارتفاع الأسعار وسوء الظروف المعيشية، كما أطلق المتظاهرون في الفترة الأخيرة دعوات لتغيير السلطة في البلاد ورحيل الرئيس عمر البشير.

المصدر: رويترز

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