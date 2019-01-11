خروج مظاهرات في عدد من مناطق الخرطوم وأم درمان عقب صلاة الجمعة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا للاحتجاج عقب صلاة الجمعة في الخرطوم وأم درمان.

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#BREAKING Sudan police fire tear gas at protesters in Khartoum, Omdurman: witnesses pic.twitter.com/M5NWu84bdC — AFP news agency (@AFP) 11 января 2019 г.

ونشر نشطاء سودانيون فيديو لمصلين في مسجد عبدالحي يوسف في جبره، يرددون هتافات ويدعون الإمام لقياده المظاهرة.

وقد دعت الجهات المنظمة للمظاهرات في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى تجمعات جديدة مناهضة للحكومة، التي تواجه بدورها منذ أسابيع حملة تظاهرات واحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد قرار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.

المصدر: وكالات